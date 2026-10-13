Президент США Дональд Трамп допустил, что возможная сделка с Кубой может привести к ее «дружественному поглощению».

«Это может быть дружественное поглощение, а может и не быть. Это не имеет значения, потому что они, как говорится, уже на последнем издыхании. У них нет энергии, нет денег. У них серьезные гуманитарные проблемы», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, кубинское правительство ведет переговоры с Вашингтоном, поскольку страна столкнулась с серьезными экономическими трудностями.

«У них нет денег. У них нет нефти. У них нет еды. Сейчас у них действительно серьезные проблемы, и они хотят нашей помощи», – указал Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты могли бы помочь кубинцам, покинувшим остров и теперь живущим в Америке.

«Мы могли бы сделать что-то очень позитивное для людей, которых изгнали с Кубы или с которыми там поступили еще хуже, и которые сейчас живут здесь», – сказал американский лидер.

Трамп выразил мнение, что Вашингтон и Гавана смогут договориться без применения военной силы.