Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $302,38 млн на модернизацию системы сигнализации и цифровизацию работы Бакинского метрополитена.

Как сообщили в банке, проект предусматривает внедрение современных технологий управления движением поездов, обновление диспетчерского центра, а также цифровых систем обеспечения безопасности, информирования пассажиров и управления пассажиропотоком.

Ожидается, что модернизация позволит сократить интервалы движения поездов в часы пик, повысить безопасность пассажиров и надежность работы метро.

Общая стоимость проекта составляет $515,07 млн. Предполагается, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит еще $79,98 млн, а правительство Азербайджана выделит $132,71 млн.

Проект реализуется в рамках программы расширения Бакинского метрополитена стоимостью $2,6 млрд, предусматривающей строительство девяти новых станций, двух депо, 20 км тоннелей и приобретение 300 вагонов.