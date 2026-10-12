Международная аудиторская компания Deloitte участвовала в оформлении документов задним числом, чтобы скрыть активы российского миллиардера Романа Абрамовича и помочь ему избежать налоговых обязательств. Об этом говорится в совместном расследовании BBC и Бюро журналистских расследований (TBIJ), отдельный материал опубликовала The Guardian.

Журналисты изучили утечку документов и переписки кипрской компании Meritservus, управлявшей бизнесом Абрамовича. Согласно расследованию, в 2006 году активы на сотни миллионов долларов, включая недвижимость, самолёты, вертолёты и яхты, вывели из отчётности кипрской Amiscan Investments, оформив перевод задним числом — якобы в 2003 году.

Аналогичные схемы, как утверждается, применялись в отношении компаний Kravin Investments и Electus Investments. В частности, последняя располагала активами на $10 млрд, однако после изменения документов в её публичной отчётности осталось всего $145 тыс.

По данным BBC, консультанты Абрамовича разрабатывали схемы сокращения налоговых обязательств после встреч с представителями Deloitte. Адвокаты миллиардера отвергли обвинения в незаконных действиях, заявив, что он следовал рекомендациям советников. В Deloitte Cyprus подчеркнули, что всегда соблюдали местное законодательство, но отказались комментировать конкретные обвинения.