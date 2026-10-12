Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17–20, днем — 22–26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60–70%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в восточных районах, а ближе к вечеру местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. В некоторых восточных районах временами усилится восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 14–18, днем — 23–27 градусов тепла. В горах ночью ожидается 4–9, днем — 13–18 градусов выше нуля.