Турецкие оборонные компании ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN и TEI перестали допускать на свои территории иностранные электромобили из-за риска утечки данных и возможного внешнего контроля над их системами, заявил генеральный директор TEI Махмут Фарук Акшит.

Выступая на конференции в Памуккале, посвященной угрозам современного мира, искусственному интеллекту, биологии и генетике, Акшит рассказал о рисках, связанных с развитием цифровых технологий, кибербезопасностью и устройствами, подключенными к интернету.

Он предупредил, что анализ личных данных при использовании ИИ позволяет выявлять интересы, ожидания и уязвимости людей. Эту информацию можно использовать для манипулирования общественным мнением, в том числе во время выборов. По этой причине он призвал внимательнее относиться к данным, которые пользователи передают приложениям с искусственным интеллектом и онлайн-сервисам.

Отдельную опасность, по словам главы TEI, представляют подключенные к интернету устройства и системы «умного дома». При недостаточной защите злоумышленники могут получить контроль над роботами-пылесосами, камерами и другими устройствами. При этом одних надежных паролей не всегда достаточно для обеспечения безопасности цифровых систем.

Говоря о рисках для оборонной промышленности, Акшит отметил, что критически важную информацию в TEI защищают с помощью систем, физически изолированных от интернета.

Он также обратил внимание на угрозы, которые могут исходить от автономных и электрических автомобилей, оснащенных многочисленными камерами и датчиками. По его словам, в случае внешнего вмешательства такие машины могут использоваться для атак на военные объекты.

«Если провести симуляцию войны с помощью искусственного интеллекта, он почти каждый раз использует автомобили как ракеты. То есть как управляемые ракеты, движущиеся по земле. Он захватывает управление автомобилем и направляет его прямо к воротам воинской части. Есть в машине человек или нет – искусственный интеллект этим особенно не интересуется. Это очень опасно», – заявил Акшит.

По его словам, именно поэтому оборонные компании Турции ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN и TEI больше не разрешают въезд на свои территории иностранных электромобилей.