Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября обсудили перспективы урегулирования конфликта в Украине, ситуацию вокруг Ирана, энергетическое сотрудничество и двусторонние отношения.

Об этом говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

Одной из ключевых тем переговоров стала ситуация на мировом энергетическом рынке. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в США, так и в другие страны.

«При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки», — говорится в заявлении.

Путин выразил уверенность, что появление российских энергоресурсов на американском рынке окажет положительное влияние на мировую экономику.

«Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», — подчеркнул президент России.

Кроме того, по итогам беседы лидеры двух стран подтвердили договоренность о продолжении личных контактов.