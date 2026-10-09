В Азербайджане планируется капитальный ремонт рентгенологических и флюорографических кабинетов, помещений для врачей и вспомогательных комнат в 83 медицинских учреждениях, расположенных в разных городах и районах страны.

Как следует из информации на государственном портале электронных закупок, закупку объявил публичный субъект права «Центр инноваций и снабжения».

Предполагаемая стоимость закупки составляет 2,618 млн, 1,863 млн и 2,485 млн манатов. Согласно опубликованным данным, предложения принимаются до 16 октября 2026 года.

Работы предусматривают демонтаж изношенных дверных блоков, напольной плитки, цементного слоя и штукатурки, а также удаление старого потолочного покрытия и краски.

Закупка касается капитального ремонта помещений медицинских учреждений. На момент публикации в приведённых данных не указаны победитель тендера и окончательная стоимость работ.