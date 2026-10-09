В Баку состоялись третья встреча учебного курса «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран» и церемония открытия курса по самооценке первого уровня в рамках программы «Партнерство ради мира» между Азербайджаном и НАТО. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии участвовала группа военнослужащих азербайджанской армии и стран-партнеров.

В ходе тренинга будут проведены занятия по планированию и проведению учений в рамках Процесса принятия военных решений в соответствии со стандартами НАТО на основе сценария миротворческой операции.

Отмечалась важность подобных тренингов с точки зрения повышения уровня готовности к миротворческим операциям, укрепления взаимодействия и обмена опытом.

Кроме того, в ходе курса самооценки первого уровня, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, предусмотрены осмотр техники, оснащения и другого оборудования, состоящих на вооружении миротворческого батальона и роты военной полиции, заявленных в Командование объединенных сил НАТО, а также оценка навыков выполнения тактических задач в ходе миротворческих операций.