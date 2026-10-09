Турция предложила России и Украине ввести мораторий на военные действия в Черном море и создать отдельные коридоры безопасности для коммерческих судов. Об этом сообщают турецкие газеты Yeni Şafak и Milliyet.

Согласно предложению Анкары, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а российские — вдоль берегов Грузии и Турции. Предполагается, что стороны обязуются не наносить удары по этим маршрутам.

Как отмечает Yeni Şafak, создание двух отдельных коридоров может стать способом обеспечить безопасность коммерческого судоходства по аналогии с инициативой по организации безопасных маршрутов в Ормузском проливе, обсуждаемой Ираном и Оманом.

По данным Milliyet, консультации по документу о моратории продолжаются. В случае достижения договоренности может быть заключено соглашение по аналогии с зерновой сделкой, подписанной в Стамбуле в 2022 году. Однако новая инициатива будет распространяться на все коммерческие суда и предусматривать прекращение атак на гражданские корабли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активизации усилий Анкары по возобновлению работы зернового коридора на основе стамбульских договоренностей.

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 7 октября Эрдоган подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства в Черном море и подтвердил готовность Турции содействовать установлению прямых контактов между Москвой и Киевом.