Франция может столкнуться с новым масштабным социальным кризисом, социальный гнев постепенно может перерасти во всеобщее неприятие государственных институтов. Так, комментируя в эксклюзивном интервью Minval Politika продолжающиеся массовые протесты во Франции, заявил Тьерри-Поль Валетт (Thierry-Paul Valette), председатель Европейского центра безопасности и стратегии (CESS), аналитик социальных движений и соучредитель движения «Желтые жилеты».

— Господин Валетт, как протесты в учебных заведениях смогли перерасти в масштабные столкновения с правоохранительными органами?

— Франция переживает глубокий социальный и политический кризис, характеризующийся накоплением недовольства, чувством несправедливости и растущим недоверием к государственным институтам. Мобилизация старшеклассников и студентов происходит на фоне этой общей атмосферы протеста.

Проблема заключается, в частности, в отсутствии чёткой организационной структуры у некоторых движений. Мы наблюдаем черты, уже проявлявшиеся во время кризиса «жёлтых жилетов»: горизонтальную организацию, отсутствие чётко определённых представителей и мобилизацию, во многом подпитываемую социальными сетями.

Такая ситуация способствует выходу протестов за допустимые рамки и значительно затрудняет диалог с властями, тем более что полицейские меры подавления протестов носят жёсткий характер, а недоверие к правоохранительным органам уже существует. Радикальные группы также могут пытаться проникать в колонны демонстрантов и провоцировать столкновения.

На данный момент ответ властей носит преимущественно силовой характер, что лишь усиливает гнев протестующих. Число арестов значительно превышает показатели времён движения «жёлтых жилетов».

— Кто, по-вашему, стоит за протестами подростков? Если это стихийная мобилизация, то кто мог воспользоваться ею, чтобы подорвать политику властей?

— Необходимо различать три явления: стихийную мобилизацию молодёжи, попытки использовать протесты в политических целях и их усиление посредством цифровых платформ.

Часть молодёжи выражает реальные опасения по поводу своего будущего, покупательной способности и отношений с государственными институтами. Однако некоторые активистские группы, в частности представители радикальных левых, могут пытаться направить это недовольство в сторону более масштабного противостояния с властью.

Партия «Непокорённая Франция» (La France insoumise) также пытается извлечь политическую выгоду из социальных мобилизаций. Тем не менее необходимо отличать эту политическую стратегию от возможного непосредственного участия партии в организации насилия, которое нельзя утверждать без доказательств.

Социальные сети, особенно TikTok, играют огромную роль в распространении призывов к участию в демонстрациях. Однако важно помнить об одном принципиальном обстоятельстве: вирусное распространение информации в интернете не обязательно означает реальную массовую мобилизацию населения.

Наконец, в нынешнем геополитическом контексте социальные движения могут становиться объектом попыток информационного усиления со стороны иностранных игроков. Это риск, за которым необходимо следить, однако утверждать, что причиной этих демонстраций является иностранное вмешательство, нельзя.

— Как французские власти реагируют на эти массовые протесты, помимо силового подавления?

— Французские власти оказались перед особенно сложной задачей: гарантировать свободу проведения демонстраций и одновременно обеспечивать общественную безопасность. Поддержание общественного порядка необходимо в случаях возникновения насилия. Однако меры безопасности не могут быть единственным ответом на социальный кризис.

Одной из ошибок, допущенных во время кризиса «жёлтых жилетов», стало то, что между частью населения и государственными институтами сформировался и закрепился длительный разрыв.

Поэтому правительство должно избегать повторения этого сценария. Ему следует отдавать предпочтение диалогу, выявлять обоснованные требования протестующих и отличать мирных демонстрантов от групп, которые сознательно стремятся к столкновениям.

Пока ответ властей носит преимущественно силовой характер: многочисленные случаи беспорядков сопровождаются тысячами задержаний. И это ещё не считая тяжелораненых, среди которых есть студенты, лишившиеся кистей рук и получившие серьёзные травмы глаз, вплоть до потери зрения.

— Как вы считаете, повлияет ли эта ситуация на президентство Эмманюэля Макрона?

— Эммануэль Макрон завершает свой второй президентский срок в условиях глубокого политического и социального недоверия. Эти мобилизации свидетельствуют об ослаблении его политических позиций.

Настоящая опасность для исполнительной власти заключается не только в студенческих демонстрациях, но и в возможном объединении различных источников общественного недовольства.

Сегодня мы скорее наблюдаем сближение разных проявлений гнева, чем настоящее объединение социальных движений в совместную борьбу. Это принципиальное различие. Требования протестующих остаются разными, однако неприятие государственных институтов может стать для них общим знаменателем.

Если это недовольство объединит студентов, наёмных работников, малообеспеченные слои населения и гражданские движения, Франция может столкнуться с новым масштабным социальным кризисом. Вместе с тем не следует путать социальный протест с крахом государственных институтов. Французские институты остаются устойчивыми, а президентский мандат продолжается в рамках конституционного порядка.

— Какими, по-вашему мнению, будут дальнейшие действия французского общества?

— Я выделяю три возможных сценария развития событий.

Первый — продолжение студенческих протестов в форме отдельных демонстраций и активной мобилизации в социальных сетях, но без их настоящего распространения на всю страну.

Второй — постепенное сближение различных проявлений общественного недовольства: среди молодёжи, наёмных работников и малообеспеченных категорий населения, сталкивающихся с экономическими трудностями.

Третий, вызывающий наибольшую тревогу, — радикализация некоторых протестных собраний, сопровождающаяся насилием и попытками использовать ситуацию в своих целях со стороны экстремистских групп.

Я не считаю, что возвращение движения «жёлтых жилетов» в том виде, в каком оно существовало в 2018 году, стало бы решением проблемы. Напротив, в нынешней обстановке неконтролируемая мобилизация может привести к особенно тяжёлым столкновениям и поставить под угрозу человеческие жизни.

Франции необходим демократический протест, имеющий чёткую организационную структуру, регулируемый и мирный характер. Профсоюзные организации должны играть важнейшую роль, обеспечивая возможность выражать требования в рамках закона.

Больше всего меня беспокоит то, что социальный гнев постепенно может перерасти во всеобщее неприятие государственных институтов. Франции не не хватает гнева. Сегодня ей не хватает коллективных перспектив, способных превратить этот гнев в политические решения.

В завершение могу сказать, что Франция переживает период социальной и политической нестабильности. Молодёжь выражает глубокую обеспокоенность своим будущим, в то время как всё большая часть населения демонстрирует недоверие к государственным институтам. Главный риск заключается в возникновении новой формы протеста — более рассредоточенной, более цифровой и потенциально более сложной для контроля. И задача государственных властей заключается в том, чтобы не допустить превращения этого объединения общественного гнева во всеобщее противостояние.