Число пострадавших от мин в Азербайджане с момента окончания войны 2020 года достигло 443 человек после нового инцидента в Джебраильском районе, где тяжелые ранения получили отец и сын, сообщает МИД Азербайджана.

«Этот ужасный инцидент вновь демонстрирует смертельную опасность мин, которые продолжают уносить жизни невинных людей и причинять тяжелые увечья, не делая различий между жертвами», – говорится в сообщении ведомства, опубликованного в соцсети X.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан решительно осуждает сохраняющуюся минную угрозу и призвал международное сообщество уделять больше внимания усилиям по борьбе с ней в стране.

Инцидент произошел в четверг в Джебраильском районе. Ашраф Гахраманов, 1966 года рождения, подорвался на противопехотной мине на участке, где ранее пострадал его сын Орхан Гахраманов.