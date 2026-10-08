Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг мог передавать конфиденциальную информацию представителю китайского разведывательного аппарата. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на несколько источников, знакомых с расследованием.

По данным издания, следователи проверяют многолетние контакты 80-летнего Ханнинга с китайским генерал-майором в отставке Ван Цзяньчжэном, ранее занимавшим дипломатические и военные должности в Германии.

После выхода на пенсию Ханнинг неоднократно посещал Китай. В 2017 году он вместе с китайским генералом участвовал в официальных мероприятиях в городе Хуайбэй. Их имена также фигурировали в списке участников европейско-китайской конференции в 2023 году. Кроме того, оба входили в консультативный совет германо-китайского экопарка в Циндао.

По версии следствия, бывший руководитель BND на протяжении нескольких лет поддерживал интенсивные контакты с представителем иностранной спецслужбы и передавал ему политическую информацию, частично основанную на секретных документах немецкой разведки.

Как утверждает Der Spiegel, речь может идти именно о Китае. При этом Федеральная прокуратура Германии отказалась уточнить, является ли связь Ханнинга с китайским генералом предметом расследования.

Адвокат Ханнинга Леон Крузе отверг обвинения, заявив, что его подзащитный не передавал конфиденциальные сведения в ущерб интересам Германии, тем более за вознаграждение.

Ранее Der Spiegel утверждал о возможной причастности Азербайджана к делу Ханнинга. Однако впоследствии AnewZ со ссылкой на информированные источники сообщил, что расследование не связано с Азербайджаном. По данным издания, немецкие разведывательные структуры уведомили азербайджанскую сторону о том, что дело касается других государств.