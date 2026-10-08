В армянском городе Горус состоялась техническая встреча представителей соответствующих структур Азербайджана и Армении.

Как сообщили в Кабинете министров Азербайджана, переговоры были посвящены вопросам прокладки линий электропередачи в рамках проекта TRIPP.

В ходе встречи стороны рассмотрели технические аспекты реализации проекта и обменялись мнениями по вопросам, связанным с предстоящими работами.

Особое внимание было уделено координации между профильными ведомствами двух стран, а также определению дальнейших шагов, необходимых для продвижения работ по прокладке линий электропередачи.