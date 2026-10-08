Пышная презентация портала America.gov, состоявшаяся 29 сентября в Вашингтоне, больше напоминала запуск нового iPhone, чем представление государственного веб-сайта. По заявлениям чиновников, новый портал, работающий на базе больших языковых моделей Google и SpaceXAI, должен кардинально изменить порядок предоставления американцам федеральных государственных услуг. Госсекретарь Марко Рубио уверенно расхаживал по сцене, словно Стив Джобс в деловом костюме, рассказывая, как чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) вскоре упростит американцам процедуру получения паспортов.

Как пишет The Economist, за этим масштабным мероприятием последовал обед в Белом доме с руководителями технологических компаний, на котором была подписана своеобразная «конституция», предусматривающая саморегулирование отрасли. Затем, 4 октября, было объявлено о создании «Силы суперинтеллекта» (Super Intelligence Force). В её названии используется термин для обозначения ИИ, который Дональд Трамп теперь закрепил президентским указом.

Возглавит новую структуру директор национальной разведки Джей Клейтон. Ему предстоит координировать взаимодействие правительства не только с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, и операторами соответствующей инфраструктуры, но и с потребителями и религиозными организациями.

Всё это является частью новой кампании Трампа, направленной на то, чтобы убедить скептически настроенных американцев в преимуществах искусственного интеллекта. Ставки чрезвычайно высоки. Президент не желает сдерживать бурное развитие ИИ, которое 6 октября способствовало росту американских фондовых рынков до рекордных уровней.

Однако почти восемь из десяти американцев, включая сторонников Республиканской партии, выступают за замедление или полную остановку разработки мощных систем искусственного интеллекта. Более 90% считают необходимым установить ограничения и механизмы контроля над этой технологией.

Трамп, однако, не намерен с этим соглашаться. В последние недели он называл опасения по поводу ИИ мистификацией, резко критиковал законодательные инициативы, направленные, по его словам, на «удушение» искусственного интеллекта, и высоко оценивал «впечатляющее саморегулирование» технологических компаний.

Но по мере совершенствования передовых моделей ИИ и усиления недовольства избирателей позиция Трампа будет подвергаться всё большему давлению.

За влияние на взгляды президента конкурируют несколько групп.

Двое его наиболее влиятельных соратников — министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс — уже давно осознают риски, связанные с искусственным интеллектом. Особенно обеспокоен Бессент, опасающийся, что вышедшие из-под контроля модели могут вызвать хаос в американской финансовой системе.

Руководители технологических компаний, включая Дарио Амодеи, главу одной из ведущих компаний в сфере ИИ Anthropic, и Демиса Хассабиса, сооснователя Google DeepMind, выступают за усиление регулирования и принятие соответствующего законодательства.

Однако сигналы со стороны других лидеров технологической отрасли гораздо менее однозначны.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, возглавляющий главного конкурента Anthropic, публично выражал согласие с призывом Амодеи замедлить развитие искусственного интеллекта.

В то же время президент OpenAI Грег Брокман пожертвовал крупные суммы организации Leading the Future — комитету политических действий типа super PAC, который добивается ослабления регулирования ИИ на уровне отдельных штатов.

Илон Маск, руководящий SpaceXAI, выступает за взаимную проверку моделей различными лабораториями, но одновременно публично поддерживал позицию Амодеи.

Тем не менее до настоящего времени наибольшее влияние сохраняют сторонники прямо противоположного подхода — противники государственного регулирования.

В их числе венчурный инвестор Дэвид Сакс, консультирующий Трампа по вопросам искусственного интеллекта, глава производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, известный своей привычкой носить кожаные куртки, а также сооснователь Meta Марк Цукерберг. Продукция Nvidia стала одним из ключевых факторов стремительного развития индустрии ИИ.

Противники регулирования приводят множество аргументов в пользу того, чтобы Трамп воздержался от вмешательства.

Они утверждают, что экзистенциальные риски искусственного интеллекта преувеличены, существующих правил вполне достаточно, а поспешное введение новых ограничений может подорвать американский бум ИИ, спровоцировать обвал рынка и привести к технологическому отставанию США от Китая.

Более того, скептики считают, что даже если Соединённым Штатам удастся разработать разумную систему регулирования, федеральное правительство не сможет позволить себе привлечение специалистов необходимого уровня для оценки стремительно меняющихся моделей.

Один из осведомлённых источников отмечает, что партнёрство Anthropic с консалтинговой компанией Accenture по оценке её моделей предусматривает расходы в размере 2 млрд долларов за пять лет.

Для сравнения: годовой бюджет CAISSI — государственного органа, отвечающего за безопасность искусственного интеллекта, — составляет всего 15 млн долларов.

Подобные аргументы помогли существенно ослабить проект президентского указа, который этим летом поддерживали Бессент и Уайлс и который должен был ужесточить регулирование ИИ.

Во время обеда с руководителями технологических компаний 29 сентября Трамп сидел между Хуангом и Маском, тогда как Амодеи отвели место почти в самом конце стола.

Совместное соглашение с компаниями, которое Трамп охарактеризовал как «морально обязывающее», предусматривает обязательство внедрить «надёжные механизмы внутреннего контроля» для предотвращения хакерских атак и других злоупотреблений, а также сотрудничать с независимыми аудиторами для проверки эффективности этих механизмов.

На практике, однако, документ практически ничего не добавляет к мерам, которые большинство компаний уже применяют.

Один из возможных сценариев заключается в том, что Трамп ещё решительнее выступит против государственного регулирования, будет накладывать вето на новые законы и использовать полномочия исполнительной власти, чтобы держать компании, занимающиеся ИИ, под жёстким контролем.

Президент уже продемонстрировал готовность при необходимости задействовать свои властные полномочия.

Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Anthropic, OpenAI и ряда других компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, а также METR — известной некоммерческой организации, занимающейся оценкой ИИ-моделей. Предметом расследования стали предполагаемые «недобросовестные или вводящие в заблуждение» практики.

По словам источников, знакомых с процедурой, Anthropic и OpenAI теперь еженедельно обращаются к администрации за согласованием допуска новых пользователей к наиболее передовым моделям. По сути, это система лицензирования, хотя официально она так не называется.

Британский Институт безопасности искусственного интеллекта (AISI), пользующийся высоким авторитетом, недавно лишился возможности получать ранний доступ к новым моделям после того, как американская администрация потребовала, чтобы первыми их оценивали специалисты из США.

Белый дом стремится избежать создания «огромного свода правил», которым могла бы злоупотребить следующая администрация, отмечает Джанет Келли из Alliance for a Better Future — правоконсервативной организации, занимающейся продвижением политических инициатив.

Контроль над искусственным интеллектом посредством отдельных решений исполнительной власти был бы более гибким, но одновременно и более произвольным инструментом, чем законодательство, принятое Конгрессом.

Такой подход позволил бы Трампу наказывать одни компании, одновременно предоставляя поблажки другим, пользующимся его расположением, например Nvidia.

За последние шесть месяцев компании, находящиеся в центре бума искусственного интеллекта, обеспечили более половины прироста индекса S&P 500.

Однако время для реализации подобной стратегии, возможно, уже истекает.

Политическое сопротивление искусственному интеллекту усиливается, в том числе среди сторонников президента, которые уже давно критикуют технологические компании за проблемы с безопасностью детей и цензурой.

Показательным свидетельством изменения настроений стало решение Грега Брокмана отказаться от дополнительного пожертвования в размере 25 млн долларов организации Leading the Future после резкого протеста сотрудников OpenAI.

За пределами Белого дома в Вашингтоне также набирает силу стремление к государственному вмешательству.

«Если сегодня в Вашингтоне и есть вопрос, по которому мы согласны друг с другом, то, думаю, это понимание необходимости действовать», — говорит Келли.

Представители обеих партий уже внесли законопроекты, предусматривающие ужесточение регулирования.

Если демократы победят на промежуточных выборах в следующем месяце и получат контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом, Конгресс может перейти к гораздо более решительным действиям.

А если Конгресс не справится с этой задачей, инициативу перехватят отдельные штаты, отмечает Келли. В результате в стране возникнет разрозненная система законодательных норм.

Трамп пока оставляет себе пространство для манёвра.

23 сентября его советник по науке и технологиям Майкл Крациос, выступая в Организации Объединённых Наций, раскритиковал идею международных соглашений по контролю над искусственным интеллектом.

Однако он признал, что Конгресс будет «принимать законы и устанавливать регулирование».

Соглашение Белого дома с технологическими компаниями также допускает такую возможность.

«Со временем, — отмечается в документе, — может оказаться целесообразным закрепить эти меры в законах или нормативных актах».

Дональд Трамп давно продемонстрировал почти инстинктивную способность ориентироваться в меняющихся политических настроениях.

Однако трудно найти другую тему, по которой общественное мнение ухудшалось бы столь стремительно, как в отношении искусственного интеллекта — технологии, развивающейся с беспрецедентной скоростью.

И на этот раз даже Трамп рискует потерять политические ориентиры.