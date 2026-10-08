В Баку и на Абшеронском полуострове 9 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем местами пройдет дождь. Вечером в отдельных районах полуострова возможны интенсивные ливни и грозы. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая службу, температура воздуха ночью составит 15-17°, днем – 19-23° тепла.

Атмосферное давление упадет с 767 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидается дождь. В отдельных местах осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможны гроза и град. Вечером в горных районах возможен переход осадков в снег.

Температура воздуха в районах ночью составит 13-18°, днем – 20-25°, в горах ночью – 5-10°, днем – 13-18° тепла.