В Абшеронской районной центральной больнице произошло нападение на заместителя главного врача Орхана Анверли.

Бывший сотрудник медучреждения нанес Анверли ножевое ранение, сообщает Report.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый Эльчин Балаев был задержан.

По факту нападения проводится расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что ранее Орхан Анверли возглавлял Департамент внутреннего контроля и мониторинга Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Летом 2026 года он был освобожден от этой должности и назначен заместителем главного врача Абшеронской районной центральной больницы.