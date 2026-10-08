В Агдамском районе планируется создать птицеводческий комплекс, что позволит снизить себестоимость производства куриного мяса. Об этом Minval сообщил генеральный директор компании Agro Dairy и председатель Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Ниязи Амирбеков.

По его словам, проект реализуется в рамках восстановления села Гызыл Кенгерли Агдамского района. В рамках этого Agro Dairy с одной из ведущих чешских агропромышленных компаний AGROFERT, а также Азербайджанским фондом развития предпринимательства подписали меморандум на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Амирбеков отметил, что сейчас разрабатывается детальный бизнес-план их совместного проекта. Окончательное инвестиционное решение пока не принято, однако при его утверждении планируется завершить проектирование и к 2029 году начать строительство птицеводческого комплекса.

Инвестиции в проект, по предварительной оценке, могут превысить $100 млн. Предприятие будет представлять собой полный интегрированный цикл производства, начиная от разведения родительского стада и инкубаторов до выращивания птицы и убойного цеха. По словам Амирбекова, именно объединение всех этапов в одном комплексе позволит сократить себестоимость продукции.

«В производстве куриного мяса очень важным моментом является наличие интегрированного предприятия как единого целого. Потому что у многих других производителей, как мы видим, есть либо птичники, либо, например, убойный цех. А у нас отличительной особенностью будет то, что родительское стадо, птичники для родительского стада, инкубаторы, птичники для выращивания птицы и убойный цех будут объединены в единый комплекс. Это создаст нам возможность снизить себестоимость производства, что, в конечном итоге, положительно повлияет и на покупателей», — сказал он.

На первом этапе продукция комплекса будет ориентирована на внутренний рынок Азербайджана, где, по словам Амирбекова, растёт спрос на куриное мясо. В дальнейшем компания также рассматривает возможность использования экспортного потенциала с учётом расположения проекта в Карабахском регионе и близости к транспортным коридорам.

При этом глава Agro Dairy подчеркнул, что запуск предприятия в 2029 году является планом, а не утверждённым сроком, поскольку окончательное инвестиционное решение по проекту пока не принято.