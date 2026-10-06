Турция в начале года передала Украине небольшое количество зенитных комплексов Korkut, которые Киев использовал для испытаний и усиления ПВО. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

Стандартный комплект Korkut включает три боевые машины и одну машину управления. Точное количество переданных комплексов не раскрывается.

Украинский чиновник заявил MEE, что система прошла боевое испытание, хотя выявленные проблемы потребовали «небольших корректировок». По его словам, Киев заинтересован в дополнительных закупках при подходящей цене.

Несколько турецких оборонных компаний также сотрудничают с украинской армией в испытании и совершенствовании вооружений.