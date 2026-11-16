Грузия отказалась участвовать в саммите ЕС по вопросам расширения, который пройдет 16 ноября в Брюсселе, поскольку организаторы пригласили от республики лишь посла в Евросоюзе. Об этом заявил грузинский МИД.

В ведомстве заявили, что представитель Грузии не примет участия во встрече, поскольку Тбилиси не получил приглашения на соответствующем уровне.

При этом грузинская сторона подчеркнула, что сохраняет приверженность конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом и готова участвовать в подобных мероприятиях при получении приглашения на должном уровне.

Форум пройдёт под лозунгом «Широкая Европа — сильная Европа». Его организатором выступает еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.