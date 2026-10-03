Россия и Китай на учениях «Центр-2026» отработали наступление и создание «зоны безопасности» на территории одной из республик Центральной Азии.

Об этом следует из доклада замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова Путину, пишут российские СМИ.

По его словам, после отражения условной агрессии коалиционная группировка перешла в наступление «по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории».

Китайские военные участвовали в наступательной части маневров. По данным «Интерфакса», подразделения армии Китая находились на левом фланге вместе с военными Пакистана и Кыргызстана. Корреспондент «Коммерсанта», находившийся на полигоне, также пишет, что китайские подразделения участвовали в атаке.

Учения проходили на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Какую именно страну подразумевали под «сопредельной территорией», не уточнялось.