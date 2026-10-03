Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению общего будущего.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.
«3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. Организация тюркских государств, основа которой была заложена Нахчыванским соглашением, является символом солидарности и стратегического партнерства между тюркскими государствами, связанными общими корнями, языком, историей и культурными ценностями. Азербайджан вместе с братскими тюркскими государствами привержен укреплению единства Тюркского мира, расширению сотрудничества и дальнейшему упрочению нашего общего будущего. Наше единство — наша сила, наша солидарность — наше будущее!», — говорится в публикации.
3 oktyabr – Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü kimi qeyd olunur.
Naxçıvan Sazişi ilə əsası qoyulan Türk Dövlətləri Təşkilatı ortaq kök, dil, tarix və mədəni dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və strateji tərəfdaşlığın rəmzidir.
Azərbaycan… pic.twitter.com/qI2TnZRXrr
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 3, 2026
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