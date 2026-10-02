В этом году за девять месяцев Россельхознадзор изъял 232,16 кг незаконно ввезенных в Пермь мяса, курута, масла и сыра, сообщает ведомство.

Животноводческую продукцию изъяли при проверке 188 граждан Узбекистана и Азербайджана в аэропорту Большое Савино и сожгли.

Например, в сентябре при досмотре багажа одного из прибывших нашли 1,22 кг бараньего шашлыка без маркировки для личного употребления.

Такая продукция запрещена к ввозу на территорию России, чтобы не занести инфекции, общие для животных и человека.