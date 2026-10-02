Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане для участия в 13-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

2 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой в Шуше.

На встрече было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних связей в оборонной сфере и обсудили перспективы дальнейшего военного сотрудничества.

Особое внимание было уделено активизации совместных военных учений. Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.