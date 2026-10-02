Партия «Ени Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.
Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан», передает Азертадж.
Подчеркнув, что партия уже более 30 лет находится у власти, глава государства отметил: «В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии».
Ильхам Алиев отметил, что впервые съезд проводится после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Напомнив, что VII съезд проходил в совершенно новых на тот момент условиях, глава государства отметил:
«Ведь с момента нашей славной Победы прошло всего несколько месяцев, и весь мир говорил о ней. Азербайджан самостоятельно и в одиночку не только положил конец оккупации, но и сформировал новые реалии в регионе. С тех пор – со времени нашей Победы во Второй Карабахской войне – эти реалии признаны всем мировым сообществом».