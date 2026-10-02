В ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоград. В районе местного НПЗ «Лукойла» и химического завода «Каустик» видно зарево от пожара.

Жители Волгограда ночью сообщали о пролете беспилотников и многочисленных взрывах, по их словам, во всех районах города.

Как показывает OSINT-анализ российского издания ASTRA, зарево виднеется в направлении Волгоградского НПЗ и расположенного рядом завода «Каустик».

А в Киеве из-за ночных атак в Киеве ограничили движение общественного транспорта тремя мостами. Южный мост и мост Патона перекрыт в обоих направлениях, мост Метро — в направлении правого берега.

Также повреждены жилые здания.