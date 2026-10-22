Массовые протесты, охватившие Францию, Италию и другие страны Евросоюза, перекинулись на Грецию и Австрию, сообщают европейские СМИ.

В Греции десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Афинах, Салониках, Волосе, Патре, Янине и Лариссе, а также на Родосе и в трех городах Крита. Демонстранты требуют реформ в системе образования и социальной политике, а также повышения доступности жилья. Столкновения с полицией переросли в уличные беспорядки. К протестам присоединяются врачи и учителя, а для подавления митингов задействованы полиция и Национальная гвардия.

В Австрии крупная демонстрация прошла в Вене. Тысячи молодых людей маршем прошли по центральным улицам города, выступая против планируемого сокращения финансирования высшего образования и науки с 2028 года. Из-за акции движение транспорта оказалось ограничено, на дорогах образовались пробки.