Тысячи студентов и их сторонников собрались в Белграде на митинг движения «Студенческий список», которое намерено бросить вызов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на досрочных парламентских выборах 25 октября, сообщает N1 info.

Акция под названием «Победа зовет» проходит на площади Славия. В столицу съехались участники из разных регионов Сербии. Несколько дней студенты и поддержавшие их граждане добирались до Белграда пешком из восточных, западных и северных районов страны.

Вечером 21 октября тысячи жителей встретили прибывшие колонны аплодисментами, музыкой и лозунгами против президента Александра Вучича.

Организаторы движения заявляют, что выступают за борьбу с коррупцией, независимость судебной системы, реформу государственных институтов и прозрачность государственных закупок. Первым номером в списке кандидатов стал кардиолог и университетский профессор Илия Срданович.

Студенческое движение возникло на фоне массовых протестов, начавшихся после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Участники акций требовали расследовать причины трагедии и проверить возможную коррупцию при реконструкции вокзала. Со временем протесты переросли в общенациональное движение против действующих властей.

Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября. Сербская прогрессивная партия находится у власти более десяти лет, и предстоящие выборы станут для нее серьезным испытанием.

