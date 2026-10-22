Президент США Дональд Трамп попросил Илона Маска снять ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине, после чего работа спутниковой системы стала стабильнее, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, Трамп позвонил миллиардеру и выразил обеспокоенность тем, что скорость Starlink по-прежнему ограничивалась примерно 161 км/ч. Из-за этого некоторые украинские ударные дроны и беспилотники-перехватчики не могли эффективно противодействовать российским атакам.

Уже в четверг, 21 октября, вскоре после разговора, Starlink начал работать стабильнее, сообщили американские и украинские официальные лица. При этом, по словам некоторых украинских чиновников, систему восстановили не полностью, хотя скорость соединения возросла.

«Отмена ограничения скорости значительно усилит способность Украины наносить удары в оперативную глубину и поможет расширить применение реактивных дронов-перехватчиков», – отметил эксперт по российско-украинской войне из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

По его словам, украинские военные подразделения сообщили ему, что первые испытания указывают на более стабильную работу Starlink.