Посол США в Израиле Майк Хакаби усомнился, что «Совет мира» сможет реализовать план Дональда Трампа по восстановлению и разоружению сектора Газа без дополнительных ресурсов и участия американских властей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму, направленную в Госдепартамент.

В ней Хакаби телеграмме предупреждает, что ни «Совет мира», ни посольство США в Иерусалиме не располагают достаточным персоналом для выполнения поставленных задач.

Особые опасения вызывает будущее Международного центра поддержки Газы (IGSC), который координирует взаимодействие США, Израиля и международных партнеров. По плану Пентагон должен постепенно сократить свое присутствие в центре в течение следующего года, передав его функции гражданским специалистам.

Однако, как отмечает Хакаби, посольство сможет взять на себя эти задачи только при условии выделения дополнительных кадровых, финансовых и логистических ресурсов.