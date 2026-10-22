Азербайджанский дзюдоист Фархад Раджабли в 12-й раз стал чемпионом Европы среди ветеранов, завоевав золото турнира в Португалии.

В Портимане Раджабли, выступающий в весовой категории до 90 кг и возрастной группе M8, одержал победы над всеми соперниками.

Азербайджанский спортсмен пополнил свою коллекцию уже 12-м европейским титулом.

Чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов продлится до 25 октября. Азербайджан на турнире представляют 15 спортсменов.

Фархаду Раджабли 67 лет. Он родился 11 октября 1959 года, является мастером спорта СССР международного класса и призером чемпионатов СССР. В ветеранском дзюдо азербайджанец добился выдающихся результатов: до нынешнего турнира он 11 раз становился чемпионом Европы и 12 раз выигрывал чемпионат мира.