Китай может сыграть ключевую роль в решении судьбы Украины, если президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин привлекут председателя КНР Си Цзиньпина к обсуждению будущего страны, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что возможную встречу трех лидеров уже сравнивают с Ялтинской конференцией, на которой великие державы обсуждали послевоенное устройство Европы. Однако перспектива нового соглашения между Вашингтоном, Москвой и Пекином вызывает опасения у Киева и европейских стран, которые не хотят, чтобы судьбу Украины решали без их участия.

Как отмечает The Telegraph, участие в таких переговорах позволило бы Си Цзиньпину укрепить международный авторитет Китая и представить Пекин как одну из главных сил, способных влиять на мировые конфликты.

При этом роль Китая вызывает вопросы. Несмотря на заявления о нейтралитете, Пекин не осуждает Москву напрямую и продолжает закупать российские энергоносители. Кроме того, китайские компании, по данным издания, поставляли компоненты для российских беспилотников.

Эксперты полагают, что Китай может быть заинтересован прежде всего в укреплении собственного дипломатического влияния, а не в том, чтобы стать беспристрастным посредником в урегулировании конфликта.

Киев, в свою очередь, настаивает, что должен участвовать в любых переговорах о собственном будущем. Опасения связаны с тем, что договоренности трех крупнейших держав могут усилить давление на Украину, если ее интересы не будут представлены за столом переговоров.