Совет по медиа и вещанию Азербайджана обвинил ряд турецких СМИ и пользователей соцсетей в распространении дезинформации о якобы начавшихся в республике массовых арестах из-за хиджаба.

В заявлении Совета говорится, что утверждения о задержаниях и отъезде людей из страны не имеют оснований и направлены на манипулирование общественным мнением с использованием религиозных чувств, а также на формирование ложного представления об Азербайджане.

«Участие отдельных политических и общественных деятелей в распространении подобной ложной информации, представление необоснованных утверждений в оскорбительных выражениях, помимо того что противоречит возложенной на них общественной ответственности, является недопустимым проявлением злоупотребления возможностями влияния на аудиторию», – говорится в заявлении.

Совет решительно осудил распространение ложной информации об Азербайджане и призвал представителей СМИ, политических и общественных деятелей ответственно подходить к распространению сведений.

Ведомство рекомендовало общественности критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию по надежным источникам и не участвовать в распространении дезинформации.