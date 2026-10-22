Президент Украины Владимир Зеленский договорился с Финляндией о более широком использовании ее спутниковых возможностей, а также объявил о новом пакете поддержки на 300 млн евро. Об этом глава государства написал в соцсети X по итогам визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Киев.

«Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, и еще дополнительно – соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 миллионов евро. Договорились, что будем больше использовать спутниковые возможности Финляндии», – сообщил Зеленский.

По его словам, договоренности об использовании спутниковых возможностей достигнуты с Nokia и ICEYE.

Зеленский также поблагодарил Финляндию за готовность поддержать украинскую логистику и энергетику.