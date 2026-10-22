Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов принять участие в саммите G20 во Флориде в декабре на самом высоком уровне, если получит приглашение от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо отметил, что Вашингтон может добиться от России прекращения войны или хотя бы прекращения огня, однако для Украины также важны гарантии безопасности.

«Все это возможно, когда рядом есть партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. Я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20», – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что участие Украины в саммите зависит от приглашения американской стороны.

«Если президент Трамп пригласит Украину в такой формат – Украина будет там представлена на самом высоком уровне», – заявил украинский президент.

При этом Киев пока не получал соответствующего сигнала из Вашингтона.