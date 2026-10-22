Президент России Владимир Путин назвал заявления о подготовке войны между Россией и Европой «политической шизофренией» и заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США.

«Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», – сказал Путин в интервью «Вестям».

По его словам, европейские народы не хотят воевать с Россией, и сама Москва также не стремится к такому конфликту.

«Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим (воевать с Европой)», – подчеркнул российский президент.

Путин заявил, что Россия готова договариваться и искать выход из сложившейся ситуации на Украине. При этом, по его словам, если другая сторона предпочтет иной путь, это будет ее выбор.

Говоря о контактах с представителями администрации США, российский лидер сообщил, что Москва согласилась возобновить трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.