Президент России Владимир Путин назвал заявления о подготовке войны между Россией и Европой «политической шизофренией» и заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США.
«Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», – сказал Путин в интервью «Вестям».
По его словам, европейские народы не хотят воевать с Россией, и сама Москва также не стремится к такому конфликту.
«Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим (воевать с Европой)», – подчеркнул российский президент.
Путин заявил, что Россия готова договариваться и искать выход из сложившейся ситуации на Украине. При этом, по его словам, если другая сторона предпочтет иной путь, это будет ее выбор.
Говоря о контактах с представителями администрации США, российский лидер сообщил, что Москва согласилась возобновить трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
«Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил Путин.