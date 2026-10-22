Президент России Владимир Путин назвал утраченные Украиной территории «историческими землями России».
В интервью «Вестям» российский лидер прокомментировал готовность президента Украины Владимира Зеленского смириться с потерей территорий. По словам Путина, «Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях». Он также указал, что Донбасс не является территорией Украины
Вместе с тем Путин подчеркнул, что русские и украинцы фактически являются одним народом.
«Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим», – добавил он.
По его словам, Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта, а решение воевать принял сам Киев.
«Киев сам выбрал воевать – пожалуйста», – заявил российский президент.