Президент России Владимир Путин назвал утраченные Украиной территории «историческими землями России».

В интервью «Вестям» российский лидер прокомментировал готовность президента Украины Владимира Зеленского смириться с потерей территорий. По словам Путина, «Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях». Он также указал, что Донбасс не является территорией Украины

Вместе с тем Путин подчеркнул, что русские и украинцы фактически являются одним народом.

«Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим», – добавил он.

По его словам, Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта, а решение воевать принял сам Киев.