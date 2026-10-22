Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть перед промежуточными выборами в Конгресс.

«Они (Иран) даже фабрикуют инциденты, провоцируют взрывы и совершают другие подлые поступки, потому что сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также обвинил иранские власти в убийствах протестующих и заявил, что за последние семь месяцев погибли 75 тысяч человек.

«Иран никогда не должен получить ядерное оружие и никогда его не получит», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он раскритиковал Демократическую партию США и мировое сообщество, заявив, что они недостаточно жестко реагируют на действия иранских властей.