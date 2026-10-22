Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил смягчение санкций против российской нефти стремлением снизить цены на дизельное топливо и поддержать американских фермеров и потребителей.

По словам Вэнса, Россия и раньше продавала дизельное топливо, в том числе Китаю, но со значительными скидками.

«Наши фермеры и потребители тем временем страдали. Трамп посмотрел на ситуацию и сказал: зачем нам субсидировать другие страны? Мы должны помочь собственным фермерам жить достойно», – пояснил Вэнс.

Он отверг критику, согласно которой смягчение санкций выгодно России, и подчеркнул, что приоритетом Вашингтона остается снижение расходов внутри США.