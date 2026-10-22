Греция и Египет обсуждают расширение своей исключительной экономической зоны на восток, в сторону Кипра, после одобрения парламентом восточной Ливии морского соглашения с Турцией, сообщает Reuters.

Глава МИД Греции Георгос Герапетритис заявил, что возможное расширение соглашения между Афинами и Каиром будет полностью соответствовать международному праву и Конвенции ООН по морскому праву.

Греция, Египет и Кипр выступают против турецко-ливийского соглашения, считая, что оно затрагивает их морские права в восточной части Средиземного моря, напомнил министр.

Герапетритис и глава МИД Египта Бадр Абдельати также подтвердили несогласие с ратификацией соглашения восточной Ливией и приверженность международному праву.

Напомним, Афины и Каир подписали соглашение о разграничении исключительных экономических зон в восточной части Средиземного моря в 2020 году.