Москва рассчитывает, что Ереван осознает риски сближения с Евросоюзом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы видим, каким методам давления они подвергают страны, которые заявляют о том, что они будут присоединяться к ЕС или становятся кандидатами на вступление, – от них требуют отказаться от субъектности, и еще до их формального вступления в ЕС в качестве условия обязательно присоединиться к общей внешней политике, политике в области безопасности, присоединиться ко всем заявлениям, которые они (ЕС) делают», – заявил Грушко на полях XIX Веронского Евразийского экономического форума.

Он подчеркнул, что 80% заявлений ЕС делаются в отношении России, поэтому «не видеть риски – это просто невозможно».

Дипломат добавил, что Москва уважает выбор государств, но рассчитывает, что их руководители понимают последствия такого курса.

«Не говоря уже о том, что район Южного Кавказа существует не в безвоздушном пространстве. Там существуют исторические двусторонние связи. Существует огромное количество проектов, которые связывают эти государства», — сказал замминистра.

Россия также исходит из того, что «чем меньше будет влияния тех стран, которые не относятся к региону, тем ситуация будет стабильнее».