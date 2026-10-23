Европейские лидеры обсуждают кандидатуры пяти политиков, которые могли бы представлять Европу на переговорах с Россией по Украине, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Среди возможных переговорщиков издание называет премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и главу правительства Дании Метте Фредериксен. При этом председатель Европейского совета Антониу Кошта на недавней встрече в Брюсселе отказался от этой роли.

По данным газеты, в последние месяцы европейские столицы все активнее обсуждают необходимость диалога с Москвой. Европейские лидеры опасаются, что президент США Дональд Трамп не будет представлять их интересы на переговорах.

«Европа пришла к пониманию того, что прежде всего необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами», – заявил источник издания.

По его словам, теперь европейским странам предстоит договориться о том, какую именно позицию они будут отстаивать.

Другой собеседник The Daily Telegraph считает, что вместо одного переговорщика могут выбрать группу лидеров. Это позволит избежать соперничества между странами и риска, что кандидатуру отдельного политика заблокируют.