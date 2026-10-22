Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужны реальные гарантии безопасности, а не формальные обещания, которые не смогут защитить ее от нового российского вторжения.

Киев рассматривает три основных варианта: вступление в НАТО, прямые гарантии безопасности от США по принципу статьи 5 Альянса, а также поддержку европейских партнеров и «коалиции желающих», отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что важнейшую роль в защите страны должна играть сильная украинская армия. На ее содержание потребуются значительные финансовые ресурсы.

По словам украинского лидера, американские гарантии должны быть четко прописаны и подкреплены поддержкой Конгресса США. В качестве примера того, почему одних документов недостаточно, он напомнил о Будапештском меморандуме.