Анкара и Оттава подписали меморандум об укреплении сотрудничества в оборонной и энергетической сферах, сообщили в администрации президента Турции.

После церемонии подписания глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Марк Карни выступили с совместным заявлением для прессы.

«Одним из наиболее конкретных результатов этого визита, без сомнения, стало наше решение поднять отношения с Канадой на уровень стратегического партнерства», – заявил Эрдоган.

По его словам, в ближайшее время две страны намерены запустить новые проекты в сфере энергетики, торговли, транспорта и оборонной промышленности.

Карни, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества с Турцией. Он также отметил, что стал первым главой канадского правительства, посетившим страну с официальным визитом.