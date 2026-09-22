Прокуратура Венгрии попросила парламент лишить премьер-министра Петера Мадьяра депутатской неприкосновенности для продолжения уголовного расследования по делу о предполагаемой краже.

«В результате расследования дела о краже, возобновленного Центральной главной следственной прокуратурой после прекращения полномочий Петера Мадьяра в качестве депутата Европейского парламента, заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, направил председателю Государственного собрания ходатайство о лишении депутата Петера Мадьяра парламентской неприкосновенности», – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что дело относится к 2024 году. Тогда Мадьяр был депутатом Европарламента, который отказался лишить его неприкосновенности после соответствующего запроса венгерских властей.

После прекращения полномочий в Европарламенте Мадьяр 12 апреля этого года был избран депутатом национального парламента Венгрии. Как лидер победившей партии «Тиса», он возглавил новое правительство страны.

В связи с этим Генеральная прокуратура Венгрии обратилась в парламент с просьбой лишить Мадьяра депутатской неприкосновенности уже на национальном уровне.