Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям грузовых автомобилей в связи с участившимися ДТП с их участием.

Как сообщили дорожной полиции, в последние дни участились дорожно-транспортные происшествия с участием грузовиков.

В ведомстве призвали водителей соблюдать установленный скоростной режим, правильно выбирать дистанцию, строго соблюдать правила обгона и маневрирования.

Кроме того, водителям необходимо следить за тем, чтобы вес и габариты перевозимого груза соответствовали нормативным требованиям, а сам груз был надлежащим образом упакован и надежно закреплен. Также важно контролировать техническое состояние автомобиля и соблюдать режим труда и отдыха.

Водителей призвали не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпания, не пользоваться во время движения мобильным телефоном и другими отвлекающими внимание средствами, а также учитывать погодные и дорожные условия.