Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что украинские военные с марта доставляют продовольствие жителям оккупированных Россией Олешек через Днепр с помощью дронов.

По его словам, в оккупированных Олешках остаются около двух тысяч человек, в том числе примерно 50 детей. Люди вынуждены выживать без еды, электричества и воды, а российские военные фактически лишили их возможности покинуть город.

«Вместо громких заявлений мы выбрали путь конкретных действий. Начиная с марта совместно с подразделением 11-й бригады НГУ и защитниками 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен» системно доставляем продовольствие через Днепр с помощью дронов», – рассказал Прокудин.

Он указал, что недавно удалось провести одну из крупнейших подобных операций. Так, при взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой «Гром», 34-й бригадой морской пехоты «Борисфен», подразделением «Болгаричи» 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом в Олешки доставили около тонны продуктов сразу на 100 определенных локаций города.

Прокудин отметил, что российские военные пытаются сорвать доставку помощи. По его словам, они сбивают беспилотники с провизией, а продукты, предназначенные для детей и пожилых людей, отбирают или перепродают.

Кроме того, заявил глава ОВА, жителей Олешек задерживают за получение гуманитарных свертков, бросают «на подвал» и подвергают избиениям и насилию.

Он поблагодарил украинских военнослужащих за рискованную работу и партнеров – за предоставление продовольствия.