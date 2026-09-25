Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и члены его семьи получили сообщение с угрозами. В тот же день стало известно об угрозе взрыва в адрес генерального прокурора страны Мароша Жилинки и его супруги.

О сообщении в адрес главы правительства заявила пресс-служба канцелярии правительства Словакии. Соответствующие органы изучают содержание угрозы.

«Канцелярия правительства пока не будет давать дальнейших комментариев по ситуации», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего была отменена запланированная на 25 сентября пресс-конференция Фицо, посвященная генеральному прокурору Марошу Жилинке.

Кроме того, у словацкого премьера запланирована рабочая поездка на восток страны. В Гельнице Фицо должен представить кандидатов от партии «Смер» на региональных выборах.