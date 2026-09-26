Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив и приостановить боевые действия в регионе на семь дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Трамп в частных разговорах с сотрудниками выразил сомнения в том, что Тегеран выполнит условия возможной договоренности. WSJ также сообщает, что президент ожидает возобновления американских ударов после ноябрьских выборов в Конгресс. При этом Reuters отмечает, что не смогло оперативно подтвердить информацию об отказе Трампа.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран передал США через посредников конкретный семидневный план. В случае выполнения необходимых условий Ормузский пролив должен быть вновь открыт, а морское сообщение восстановлено в течение семи дней.

Иранский план также предусматривает прекращение боевых действий в регионе и ответные шаги со стороны США, включая снятие блокады иранских портов, разморозку активов и смягчение нефтяных санкций.