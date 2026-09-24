Ляфханым Махмудова, запомнившаяся по кадрам, снятым Национальным героем Азербайджана, журналистом-шехидом Чингизом Мустафаевым во время Ходжалинского геноцида, вернулась в Ходжалы.

Как сообщили отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, её семья обеспечена жильём в селе Тезебина Ходжалинского района.

В 9-летнем возрасте Ляфханым вместе с семьей была вынуждена покинуть Ходжалы. Теперь в 44-лентем возрасте она вернулась на родную землю вместе с детьми и внуком.

Она сказала, что испытывает чувство большой радости и гордости: «Слава Аллаху. Выражаю глубокую благодарность господину Президенту за то, что мы дожили до этих дней. Упокой Аллах души наших шехидов. Мы обязательно должны жить на этой земле, где пролилась их кровь, чтобы их души возрадовались».