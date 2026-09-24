В Сумгайыте проведены профилактические мероприятия в отношении водителей мотоциклов, в ходе которых были задержаны 22 человека.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе проверки установлено, что двое задержанных управляли мотоциклами под воздействием наркотических веществ. Собранные в отношении них материалы были направлены в суд. По решению суда оба нарушителя подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток.

Еще у 20 человек выявлено управление мотоциклами без водительских удостоверений и государственных регистрационных знаков. В отношении них приняты административные меры в соответствии с законодательством.

В МВД отметили, что в Сумгайыте профилактические и контрольные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка, а также предотвращение подобных нарушений, будут продолжены.